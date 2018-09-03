التحقيق في اختفاء شريك لمؤسس ويكيليكس

أعلنت الشرطة النروجية، أنها تحقق في اختفاء أريان كامفيس الخبير بالأمن الإلكتروني وشريك مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي شوهد للمرة الأخيرة في بلدة شمال النروج.



وقال المتحدث باسم الشرطة تومي بيخ لفرانس برس اليوم: "لقد فتحنا تحقيقا"، مضيفا أنهم حتى الآن لا يملكون أدنى فكرة عن مكانه.



وأشار بيخ إلى أن الشرطة "لن تتكهن عما يمكن أن يكون قد حدث له".



ونشر موقع ويكيليكس على تويتر تغريدة السبت حول "الاختفاء المريب" لكامفيس الذي فقد أثره منذ 20 آب/أغسطس، عندما غادر فندقه في بلدة بودو النروجية.



وأضاف أن كامفيس حجز تذكرة سفر في رحلة تتجه في 22 آب/أغسطس من تروندهايم في جنوب بودو.



وأشار إلى أن "الرحلة بين الموقعين تستغرق نحو عشر ساعات"، متكهنا أنه إما اختفى في بودو أو تروندهايم أو في القطار، ما أثار كثيرا من نظريات المؤامرة على موقع تويتر.



وأسانج يلازم سفارة الإكوادور في لندن منذ لجوئه إليها عام 2012 ومنحه اللجوء السياسي، وذلك بسبب خشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة، التي تسعى لمحاكمته لنشره وثائق عسكرية وبرقيات دبلوماسية سرية عام 2010.