آليات الاحتلال تهدم منزلين في الولجة وتشرّد أصحابها

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزلين مأهولين في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في قرية الولجة إبراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، تخلله اغلاق القرية أمام الداخل والخارج منها واليها، وقامت الجرافات بهدم منزلي المواطنين خالد محمود أبو خيارة الذي يقطنه (11) فردا، مساحته قرابة (200) متر مربع، وحنان الرازم ومساحته (13) مترا مربعا، ويقعان في منطقة عين جويزة؛ بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن عددا من المواطنين يتحصنون الآن في منزل احمد علي أبو التين، ويمنعون الاحتلال من هدمه.

وأشار عوض الله الى ان المنزلين من ضمن أربعة منازل أخطرتها قوات الاحتلال مجددا يوم أمس بالهدم، تضمن أن يقوم أصحاب المنازل بهدمها بأنفسهم، وفي حالة عدم ذلك تقوم قوات الاحتلال بالهدم على نفقة مالكي المنازل.

وأضاف ان الاحتلال أزال بيتا متنقلا" كرافانا"، يعود لأحد المواطنين من عائلة شقيرات.

واندلعت مواجهات عنيفة في القرية، مع قوات الاحتلال التي قامت بإطلاق قنابل الغاز داخل المنزل ومطاردتهم على سطح المنزل، لأخلائهم منه بالقوة مما تسبب في إصابة العشرات منهم بحالات اختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وبحسب الأهالي فإن ثلاثة مواطنين أصيبوا بقنابل غاز بشكل مباشر، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز جراء هذه المواجهات، فيما منع الاحتلال مركبات الإسعاف التابعة للهلال الاحمر من الوصول إلى القرية، مما أضطر المسعفين الدخول للقرية مشيا على الأقدام.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت المواطنة حنان الرازم من الولجة على هدم منزلها بيديها، الا ان أهالي القرية تصدوا لذلك، ومنعوها من مواصلة الهدم، بعد هدم جزء منه.