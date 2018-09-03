استقرار على درجات الحرارة وغداً ارتفاع

توقعت الارصاد الجوية ان يكون الطقس اليوم الإثنين ، صافٍ بوجه عام، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

وغداً الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً بوجه عام في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما يوم الأربعاء يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مائلاً للحرارة في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم