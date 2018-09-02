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نتنياهو يبعث رسالة للبيت الابيض تتعلق بموقفه من الأنروا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:49 - 02 سبتمبر 2018
نتنياهو نتنياهو
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كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، فحوى رسالة سرية نقلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض.

وذكرت القناة 14 العبرية إن نتنياهو بعث رسالة سرية إلى البيت الأبيض منذ أسبوعين مفادها أن موقف "إسرائيل" من الأونروا قد تغير وأنه يدعم الآن وقف كل التمويل الأمريكي للأونروا.

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار قولهم إن نتنياهو قرر تغيير سياسته دون مناقشة الكابينت وبدون مناقشة مجدية مع كبار أعضاء المؤسسة الأمنية الذين فوجئوا بالتغيير في الموقف الإسرائيلي ولم يكونوا على علم بذلك.

يذكر أن الإدارة الأميركية أعلنت، مساء يوم الجمعة الماضي وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكل كامل.

 

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