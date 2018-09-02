أجهزة أمن السلطة تقتحم منزل القيادي بالجهاد بسام السعدي

اقتحمت الاجهزة الامنية اليوم منزل الشيخ بسام السعدي، القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، بالضفة الغربية و قامت بشتم زوجة الشيخ بسام وتفتيش المنزل بشكل همجي.

و وفقاً لمراسلنا، فقد قامت عناصر الاجهزة الأمنية باقتحام مصنع يعود لعائلة السعدي وامس اقتحمت متجر يعود لاحد ابناء الشيخ بسام.

و أشار مراسلنا الى أن هناك حالة غضب واستياء بين أبناء الحركة واقارب الشيخ بسام نتيجة هذا السلوك المشين والجاهلي لأجهزة السلطة.

و أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اعتداء أجهزة امن السلطة على منزل القيادي في الحركة الشيخ الاسير بسام السعدي .

وأوضحت الحركة في بيان لها أن قوة من الاجهزة الامنية اقتحمت المنزل وقامت بتفتيشه والعبث به واعتدت بالفاظ جارحة ومسيئة على زوجة الشيخ بسام وهي أسيرة محررة .

وتشن الاجهزة الامنية حملة اعتقالات استهدف كوادر وعناصر حركة الجهاد الاسلامي حيث جرى نقل بعض المعتقلين لسجن اريحا .

وشدد بيان الحركة على رفض سياسة الاعتقالات التي تتم وفق نهج متفق عليه في اطار التنسيق الامني المستمر بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي.

وقال بيان الحركة إن سياسات السلطة تعمق المأزق الداخلي في وقت تستعر فيه الحرب الصهيو امريكية على ثوابتنا وحقوقنا الوطنية .

وطالب البيان بوقف التنسيق الامني وانهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقالات .

واشار البيان أن الاعتقالات تتم على خلفية الانتماء السياسي .