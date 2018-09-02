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الاحتلال يُخطر باقتلاع 70 شجرة زيتون في الأغوار الشمالية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:14 - 02 سبتمبر 2018
مستوطنون يقطعون اشجار زيتون مستوطنون يقطعون اشجار زيتون
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أخطرت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزارعًا فلسطينيًا باقتلاع عشرات أشجار زيتون من أرضه في الأغوار الشمالية (شرق القدس المحتلة).

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن طواقم "الإدارة المدنية" أخطرت باقتلاع 70 شجرة زيتون من أرض المواطن نجيب فقها في خربة "الحمة" بالأغوار الشمالية.

وادّعت الإدارة المدنية، وفق الإخطار، بأن المنطقة التي زُرعت عليها تلك الأشجار "أثرية".

وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية، إلى وجود ما يقارب مليون دونم مزروعة بحوالي 12 مليون شجرة زيتون في فلسطين، منها تسعة ملايين ونصف المليون مثمرة، على مساحة تبلغ 85 بالمئة من المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة في فلسطين.

وهناك حوالي 40 ألف دونم مزروعة بـ 5 مليون شجرة زيتون معزولة بجدار الضم والتوسع العنصري.

وتستهدف القوات الإسرائيلية والمستوطنين أشجار الزيتون التي تعبّر عن صمود الشعب الفلسطيني، من خلال سرقتها واقتلاعها من جذورها، وزرعها داخل المستوطنين اليهودية.

كما يقوم المستوطنون الذين يعيشون في مستوطنات مُقامة في الضفة الغربية وقريبة على أراضي الفلسطينيين بحرق تلك الأشجار، أو إبادتها من خلال رشّها بمواد قاتلة وسامّة.

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