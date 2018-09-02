الصين تتخلص من 38 ألف خنزير!

أعلنت الصين أنه تم القضاء على أكثر من 38 ألف خنزير، وذلك للتصدي لوباء حمى الخنازير الإفريقية غير المسبوق في البلاد.

وأعلنت بكين فى بداية أغسطس الماضي عن رصد بؤرة لهذه الحمى الحيوانية للمرة الأولى على أراضيها في مقاطعة بلياونينغ. ثم رصدت بؤر أخرى في 5 مقاطعات صينية، بحسب معطيات لوزارة الزراعة.

وانتشر الوباء في جنوب البلاد مع حالات عدوى تبلغ المسافة بينها أحيانا أكثر من ألف كلم، ما أثار قلقا بشأن احتمال انتقال العدوى لخنازير أخرى في باقي أنحاء البلاد.

ومع استمرار تفشى الفيروس، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوباء "عموما تحت السيطرة". وأعلنت بكين عن خطة طارئة وضعت في أغسطس لتطبيق إجراءات لتفادي تفشي الفيروس.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "فاو" قالت إن الوباء قد يمتد إلى دول آسيوية أخرى.

وحمى الخنازير الإفريقية الموجودة في إفريقيا وروسيا وعدة دول من شرق أوروبا، تصعب السيطرة عليها لأنه لا يوجد لقاح فعال لها.