لجنة حقوق الإنسان العربية: إلغاء "الأونروا" سيعزز من حالة التطرف والإرهاب

قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التابعة لمجلس الجامعة العربية أمجد شموط، إن الغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيعزز من حالة التطرف والإرهاب العنيف ويعد استفزازا لمشاعر المسلمين والعرب، وسيؤدي لتهديد الأمن والسلام الدوليين.

وأضاف شموط في تصريح صحفي له اليوم الأحد، أنه يجب على الدول العربية التحرك السريع والضغط على المجتمع الدولي، من أجل تثبيت حق الفلسطينيين، مطالبا بمزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لاستمرار دورها في دعم الوكالة الأممية وعدم الانسحاب.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته والشرعية الدولية، من خلال دعم وكالة "الأونروا" سياسيا وماديا حتى تواصل تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني المنكوب.

وشدد شموط على أهمية استمرار الوكالة في غداء عملها لتذكير المجتمع الدولي أن هناك شعب مغتصب حقوقه ومحتل اراضيه من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والعالم يتقاعس في تقديم حقوقه.