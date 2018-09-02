الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهم امس

أفرجت بحرية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن صيادين اعتقلتهما أمس السبت في عرض بحر وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ سلطات الاحتلال أفرجت عن الصيادين محمد أبو عودة وجهاد أب وعودة وزكي النجار بعد اعتقالهم أمس في بحر المحافظة الوسطى.