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الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهم امس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:44 - 02 سبتمبر 2018
الاحتلال يستهدف زوارق الصيادين قبالة شاطئ غزة الاحتلال يستهدف زوارق الصيادين قبالة شاطئ غزة
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أفرجت بحرية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن صيادين اعتقلتهما أمس السبت في عرض بحر وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ سلطات الاحتلال أفرجت عن الصيادين محمد أبو عودة وجهاد أب وعودة وزكي النجار بعد اعتقالهم أمس في بحر المحافظة الوسطى.

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