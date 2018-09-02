الاحتلال يجدد الإخطار بهدم منازل في الولجة

جددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، إخطاراتها بهدم أربعة منازل مأهولة في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، ان قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا الولجة وتمركزوا في منطقتي خلة السمك وعين جويزة، وأخطروا أربعة منازل بالهدم تعود لمواطنين من عائلات الرازم، وأبو خيارة، وأبو التين، وحجاجلة، علما انه تم إخطارها سابقا بالهدم.

وأشار عوض الله إلى أن الإخطار يتضمن تهديد مالكي المنازل القيام بهدمها من قبلهم، وان لم يتم ذلك فإن سلطات الاحتلال ستقوم بذلك وعلى نفقة مالكي المنازل.

يذكر أن قرية الولجة تتعرض منذ مدة طويلة الى هجمة استيطانية من قبل الاحتلال، طال هدم العشرات من المنازل وإخطار قسم آخر بالهدم وإيقاف البناء، عدا عن الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين.