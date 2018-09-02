ريال مدريد يحقق رقما تاريخيا جديدا

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني، لكرة القدم تحقيق رقم تاريخي جديد، يضاف إلى سجله الحافل على المستوى المحلي والقاري، وذلك خلال مباراته أمام نظيره ليجانيس، أمس السبت، والتي انتهت بفوز الميرنجي (4/1).

وأحرز رباعية ريال مدريد غاريث بيل، في الدقيقة (14)، وتعادل جويدو كارييو لليجانيس من ركلة جزاء في الدقيقة (24)، وسجل كريم بنزيما، هدفين في الدقيقتين (48 و61) على الترتيب، واختتم الرباعية سيرخيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة (66).

وبذلك يكون غاريث بيل سجل في كل من مبارياته الـ7 الأخيرة في الدوري، أفضل أرقامه على الإطلاق في الدوري الإسباني والإنجليزي، بينما سجل كريم بنزيما ضد كل الأندية الـ33 التي واجهها في مسيرته في اللاليغا (131 هدفا).

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من النادي الملكي، استطاع لاعبو ريال مدريد القيام بـ 798 تمريرة صحيحة، وهو رقم لم يصل إليه الفريق في مباراة منذ أن بدأت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عملها.

وأضافت الصحيفة، أن الفريق تجاوز هذا الرقم مرة واحدة من قبل، ولكن في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، وكانت أمام كاشيما في كأس العالم للأندية.

وأشارت إلى أن المباراة كانت أمام الفريق الياباني في كأس العالم للأندية مرر الفريق 882 تمريرة صحيحة.

ويعزى الفضل في ذلك إلى المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني للفريق، والذي يعتمد في فلسفته التدريبية على الاستحواذ الكثير على الكرة وكثرة التمرير، وهو ما أدى إلى تلك النتيجة.