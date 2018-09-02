سلام الأغا مديراً لجامعة غزة فرع الجنوب

تُسلم الأستاذ الدكتور سلام الأغا مهامه كمدير فرع جامعة غزة فرع الجنوب صباح اليوم الأحد الموافق 02/09/2018, بحضور الأستاذ الدكتور عبد الجليل صرصور رئيس الجامعة، الأستاذ يحيي العبادلة ممثل فرع الجنوب والدكتور إياد العالول ، والدكتور أشرف الغليظ والهيئة الإدارية والأكاديمية .

بدورهم رحب الحضور بالدكتور سلام مؤكدين بأن افتتاح فرع الجنوب جاء تقديراً لأهالي المناطق الجنوبية ومساندة طلبتهم وتأهيلهم لسوق العمل في ظل الحصار والوضع الاقتصادي الذي يمر به القطاع والمحافظات الجنوبية بشكل خاص, مشيرين إلى أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعيه في التقدم والنجاحات الباهرة التي سترتقي بالطلبة ، ساعيين لتخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل من خلال تمكينه علمياً وعملياً، متمنيين التوفيق والنجاح للدكتور سلام في مهامهم لما فيه خير لفرع الجامعة و تقدمها وارتقائها .

من جهته شكر الدكتور سلام مجلس الإدارة ورئيس الجامعة أ.د.عبد الجليل وممثل فرع الجنوب أ.يحيى علي ثقتهم به وتعيينه مديرا للفرع موضحا بأنه سيعمل بسواعد العاملين كفريق واحد، من أجل تقدم الجامعة وتوفير أفضل خدمة تعليمية للطلبة والشباب، لافتا لأهمية العمل كفريق متعاون وضمن منظومة مخططة الأمر الذي يهدف لإنجاح كل مؤسسة قائمة على نظام التخطيط الجيد.

كما تقدم الحضور بخالص الشكر والتقدير للدكتور اياد العالول، ومن قام بأعماله خلال الفترة الماضية د. أشرف الغليظ، لما بذلوه من جهود كبيرة ومتميزة خلال فترة توليهم الإدارة.

ختاما تم تنفيذ جولة سريعة على أقسام ودوائر الفرع، تعريفا بمهام كل قسم وموظف.







