اشتية يدعو لدمج موازنة " الأونروا" ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة 

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية إلى دمج موازنة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، وذلك لتجنب الضغط السياسي الذي تواجهه " الأونروا"، وخاصة بعد القرار الأمريكي الرامي لتجفيف مصادر تمويل الوكالة.

واكد اشتية أن الإجراءات الأمريكية تهدف إلى انهاء " الأونروا"، وشطب قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات.

وأضاف: " إن أي حلول سياسية يجب ان تتضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض استنادا لقرار 194، ووكالة الغوث تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني عن نكبة 1948".

وأشار إلى ان آلية تمويل " الأونروا" الآن تتم عبر تبرعات تقدمها الدول مباشرة للوكالة، موضحا أن الموازنة السنوية للوكالة تقدر ب 1.2 مليار دولار، وتساهم الولايات المتحدة بمبلغ 350 مليون دولار سنويا.

وأكد اشتية أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير بوقف المساعدات بشكل كامل عن " الأونروا" يزيد من أهمية اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار موازنة " الأونروا" جزء اصيلا من الموازنة العامة للأمم المتحدة بما يضمن حمايتها كعنوان معنوي للاجئين الفلسطينيين، ويستديم الخدمات التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في مختلف انحاء العالم.