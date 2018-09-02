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اشتية يدعو لدمج موازنة " الأونروا" ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة 

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:57 - 02 سبتمبر 2018
محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
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دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية إلى دمج موازنة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، وذلك لتجنب الضغط السياسي الذي تواجهه " الأونروا"، وخاصة بعد القرار الأمريكي الرامي لتجفيف مصادر تمويل الوكالة.

واكد اشتية أن الإجراءات الأمريكية تهدف إلى انهاء " الأونروا"، وشطب قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات.

وأضاف: " إن أي حلول سياسية يجب ان تتضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض استنادا لقرار 194، ووكالة الغوث تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني عن نكبة 1948".

وأشار إلى ان آلية تمويل " الأونروا" الآن تتم عبر تبرعات تقدمها الدول مباشرة للوكالة، موضحا أن الموازنة السنوية للوكالة تقدر ب 1.2 مليار دولار، وتساهم الولايات المتحدة بمبلغ 350 مليون دولار سنويا.

وأكد اشتية أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير بوقف المساعدات بشكل كامل عن " الأونروا" يزيد من أهمية اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار موازنة " الأونروا" جزء اصيلا من الموازنة العامة للأمم المتحدة بما يضمن حمايتها كعنوان معنوي للاجئين الفلسطينيين، ويستديم الخدمات التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في مختلف انحاء العالم.

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