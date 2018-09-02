ميزات جديدة للطلبة والمعلمين من "غوغل" احتفالا بالعودة للمدارس

احتفل محرك البحث العالمي، "غوغل"، اليوم الأحد، بالعودة إلى المدارس والدراسة، خلال شهر سبتمبر/أيلول، في عدد من البلدان العربية، منها مصر والسعودية والإمارات والجزائر والمغرب.

وبهذه المناسبة، غير "غوغل" شعاره الشهير والمميز على صفحته الرسمية، ليتماشى مع "العودة إلى المدارس"، إذ تضمن كتبا دراسية وأدوات مكتبية.

كذلك أطلقت "غوغل" خلال شهر أغسطس/آب، مجموعة من التحديثات الجديدة، لمنصتها التعليمية، "كلاس رووم"، وهي خدمة ويب تعمل على إدارة الفصول الدراسية، من خلال ربط المدرسين بالطلبة، بغرض مشاركة المعلومات والواجبات والتواصل العام، وفقا لموقع "تيكرانش".

ومن أهم المميزات الجديدة التي أعلنت عنها جوجل ما يلي:

1- إنشاء صفحة جديدة تسمى "كلاس وورك"

تتيح للمعلمين تنظيم المهام والأسئلة بشكل أفضل عن طريق تجميعها في وحدات منفصلة، ما يساعد على فصل محتوى الفصل عن المحادثات داخل "ستريم".

2- أداة التقييم "Grading Tool"

والتي تمكن المعلمين من حفظ وإعادة استخدام التعليقات الشائعة بسهولة، كما يمكنهم التبديل بسرعة بين ملفات الطلاب وعمليات الإرسال عند التقدير، دون الحاجة إلى فتح كل ملف على حدة، وتعمل مع أدوات تحرير المستندات وملفات "أوفيس" و"بي دي إف" وملفات الفيديو.

وأشارت "غوغل" عبر مدونتها الخاصة، أن الهدف من هذه الأداة، هو تشجيع التفاعل المدروس بين المعلمين والطلاب، إذ يمثل تقديم تعليقات متكررة وقابلة للتنفيذ جزءا أساسيا من دورة التعلم، ولكن قد يستغرق الأمر وقتا طويلا لتقديم تعليقات مدروسة ومخصصة لكل طالب، لذك يمكن للمعلمين الآن إنشاء "بنك تعليقات"، حتى يتمكنوا من إعادة استخدام التعليقات الشائعة.

3- ميزة نسخ العمل المدرسي وإعادة استخدامه:

يمكن الآن للمعلمين الذين يرغبون في إعادة استخدام الصفوف السابقة، أو المعلمين الذين يتعاونون في تصميم فصل جديد، نسخ جميع المواضيع والواجبات من فصل إلى آخر بسهولة، وسيتم نسخ جميع الأعمال كمسودات، لذلك لا يزال بإمكان المعلمين إجراء التعديلات قبل النشر.

4- إيقاف الإشعارات لفصل دراسي

أصبح لدي المعلمين الآن إمكانية إيقاف أو تشغيل جميع الإشعارات لفئة معينة عند العمل في العديد من الصفوف، حيث كانت إمكانية التحكم في إغلاقها وتشغيلها متاحة بشكل جزئي في السابق.

وتعتبر هذه أكبر تحديثات تجريها "غوغل" لمنصة "كلاس رووم" منذ عام 2014، وقد تم الكشف عن بعض هذه التحديثات لأول مرة في شهر يونيو المنصرم خلال المؤتمر السنوي "آي إس تي إي 2018"، الذي تستضيفه الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم.