ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ضمن حملتها المستمرة بحق الجهاد الإسلامي في الضفة..

أجهزة السلطة تعتقل 5 أسرى محررين وتواصل اعتقال آخرين

  • فلسطين اليوم - محافظات
  • 15:26 - 02 سبتمبر 2018
السلطة السلطة
مشاركة

شنت أجهزة السلطة الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 5 أسرى محررين من كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي نابلس، اعتقلت أجهزة السلطة عدة أفراد من حركة الجهاد الإسلامي ضمن حملة تشن ضدهم، وهم: سلامة عبد الجواد، ورياض دعدس وأحمد دعدس، وأحمد مرشود ومعتصم رفاعي، مع العلم بأن جميعهم أسرى محررين وأمضوا سنوات داخل سجون الاحتلال.

وفي السياق اقتحمت أجهزة أمن السلطة في جنين ظهر أمس مصنعا لعائلة السعدي وقامت بتفتيشه بحثا عن الشاب جمال غسان السعدي إلا أنها فشلت في اعتقاله.

من جهتها، تواصل المخابرات العامة في جنين اعتقال الشاب عمر غسان السعدي (18عاما) وقد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بسبب اعتقاله على ذمة المحافظ منذ 26 يوما ومنع عائلته من زيارته.

متعلقات