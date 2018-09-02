أجهزة السلطة تعتقل 5 أسرى محررين وتواصل اعتقال آخرين

شنت أجهزة السلطة الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 5 أسرى محررين من كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.



ففي نابلس، اعتقلت أجهزة السلطة عدة أفراد من حركة الجهاد الإسلامي ضمن حملة تشن ضدهم، وهم: سلامة عبد الجواد، ورياض دعدس وأحمد دعدس، وأحمد مرشود ومعتصم رفاعي، مع العلم بأن جميعهم أسرى محررين وأمضوا سنوات داخل سجون الاحتلال.



وفي السياق اقتحمت أجهزة أمن السلطة في جنين ظهر أمس مصنعا لعائلة السعدي وقامت بتفتيشه بحثا عن الشاب جمال غسان السعدي إلا أنها فشلت في اعتقاله.



من جهتها، تواصل المخابرات العامة في جنين اعتقال الشاب عمر غسان السعدي (18عاما) وقد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بسبب اعتقاله على ذمة المحافظ منذ 26 يوما ومنع عائلته من زيارته.