ادعيس يندد بانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الإبراهيمي

ندَّد وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي ومحيطه، معتبراً أن زيادة وتيرتها يصب في نية الاحتلال السيطرة الكاملة على المسجد والتعامل معه ككنيس يهودي.

وقال ادعيس، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الاحتلال "صب" الباطون في ساحات المسجد الابراهيمي الخارجية إلى جانب الحاجز الاحتلالي باتجاه التكية الابراهيمية، لتركيب بوابة جديدة، الأمر الذي سيزيد من معاناة المواطنين، أثناء توجههم لأداء صلواتهم.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا فجراً على مؤذن المسجد الابراهيمي الشيخ عدلي البكري، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى قيام مجموعة من المستوطنين يوم السبت المنصرم بنصب عريشة من الحديد وتغطيتها بالبوص في الساحات الخارجية للمسجد من أجل إقامة صلوات تلمودية داخلها.

واعتبر ادعيس أن هذه الاعتداءات وغيرها، والتي تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها، مساسا بمشاعر كافة المسلمين، كون المسجد الإبراهيمي مكان عبادة إسلامي وملكية وقفية خالصة للمسلمين.