الحكومة البريطانية: ملتزمون بدعم "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين

أكدت الحكومة البريطانية التزامها بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، في بيان له اليوم الأحد، "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وسنبذل كل ما باستطاعتنا للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت".

وأضاف أن "الأونروا تعتبر قوة ضرورية في المنطقة لتحقيق الاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، حيث تقدم يوميا خدمات حيوية لملايين اللاجئين".

وجاء التصريح البريطاني تعليقا على قرار الإدارة الأميركية وقف تمويل "الأونروا".