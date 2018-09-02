مطالبة نتنياهو بإعادة الجنود قبيل توقيع اتفاق "التهدئة" مع غزة

طالبت عائلة الجندي هدار غولدين، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، قبل التوصل إلى أي أتفاق "تهدئة" أو وقف لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

ويأتي هذا الطلب قبيل الجلسة التي ستجمع نتنياهو بعد ظهر اليوم الأحد، بوالدي الجندي هدار غولدين وشاؤل أورون، الذين تحتجز حماس جثتيهما، منذ العدوان على غزة في العام 2014.

وقالت مصادر مُقربة من العائلة لوسائل الإعلام الإسرائيلية: "يجب أن يشترط نتنياهو إعادة الجنود لأي وقف لإطلاق النار".

ويعتقد أن الحركة تحتجز ثلاثة مواطنين إسرائيليين، هم أفراهام مانغيستو، هشام السيد، وجمعة أبو غنيمة ويعتقد بأن الثلاثة دخلوا القطاع بإرادتهم.

إلى ذلك، يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الأحد، اجتماعا استثنائيا لمواصلة التباحث في مقترح "التهدئة" ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

كما سيناقش الاجتماع آخر التطورات العسكرية والأمنية عند الحدود الشمالية مع لبنان وسورية.