ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بزعم العثور على سكينة في حقيبتها

الاحتلال يعتقل مواطنة على حاجز قلنديا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:42 - 02 سبتمبر 2018
اعتقال اعتقال
مشاركة

 اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس بحجة حيازتها سكين.

وزعمت مصادر اسرائيلية ان المواطنة رفضت التوقف للتفتيش على الحاجز، حيث تم العثور لاحقا على سكين في حقيبتها.

وذكرت المصادر ان المواطنة من سكان مدينة القدس.

متعلقات