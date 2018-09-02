الاحتلال يعتقل مواطنة على حاجز قلنديا

اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس بحجة حيازتها سكين.

وزعمت مصادر اسرائيلية ان المواطنة رفضت التوقف للتفتيش على الحاجز، حيث تم العثور لاحقا على سكين في حقيبتها.

وذكرت المصادر ان المواطنة من سكان مدينة القدس.