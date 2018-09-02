المالية بغزة توقع مذكرة مع الكلية الجامعية تتعلق بأبناء الموظفين

وقعت وزارة المالية بغزة مذكرة تفاهم وتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، لوضع ملامح اتفاق على آلية مناسبة لتسديد رسوم الطلبة الجدد من أبناء الموظفين الحكوميين، سواء كان الطالب هو الموظف الحكومي ذاته أو أحد ذويه المحددين في الاتفاق.

ومثل الوزارة السيد عوني راغب الباشا وكيل الوزارة المساعد، فيما مثّل الكلية الجامعية المهندس وسام ساق الله نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية.

ويتضمن الاتفاق وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، تسديد ما نسبته 25% من الرسوم الجامعية المستحقة على الطلبة الجدد الموظفين الحكوميين أو أحد ذويهم، سواء كان ذلك الأب أو الأم أو الابن أو الابنة أو الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت.

واتفق الطرفان على أن يتم تسديد الرسوم الجامعية المتفق عليها بهذا الخصوص بناء على طلب يقدم من الموظف إلى الوزارة مرفقا به كشف صادر عن الكلية الجامعية يبين اسم الطالب وقيمة المبلغ المطلوب تسديده وأية بيانات أخرى، ويطلب فيه الموافقة على استقطاع مبالغ الرسوم الدراسية من مستحقاته، وتوقع الوزارة بموافقته على اجراء الخصم من مستحقات الموظف ويقدم الطالب موافقة الوزارة إلى الكلية للعمل بموجبها.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية مدتها سنة ميلادية واحدة فقط تبدأ في 02/09/2018م وحتى 31/08/2019م ويجدد بموافقة الطرفين اللذين اتفقا على التنسيق الدائم فيما بينهما لحل كافة الإشكاليات التي تنشأ أثناء العمل وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتفق مع الغرض من توقيعها.