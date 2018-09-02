الخليل: الشرطة تقبض على متهم بابتزاز وتهديد فتاة عبر مواقع التواصل

قبضت الشرطة اليوم الأحد، على شخص من محافظة الخليل بتهمة ابتزاز وتهديد فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة محافظة بيت لحم تمكنت من القاء القبض على شخص من سكان محافظة الخليل مشتبه به بابتزاز فتاة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتهديدها بنشر صور لها وفيديوهات إن لم تقم بدفع مبلغ 60 ألف شيقل وذلك بعد استدراجه إلى إحدى مناطق محافظة بيت لحم بالتعاون مع ذوي الفتاة.

وأضاف البيان ان شرطة المباحث العامة من خلال وحدة الجرائم الالكترونية أحضرت المشتبه به وبسماع أقواله أفاد بقيامه بابتزاز وتهديد المشتكية، وعدم نشر صور وفيديوهات لها مقابل دفع مبلغ من المال.

وأكد البيان إحالة المشتبه به للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا.