نتنياهو يُرحب بقرار أمريكا وقف الدعم عن "الأونروا"

أعرب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، عن ترحيبه بقرار الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لوقف الدعم المالي كلياً عن وكالة الغوث وتشغيل "الأونروا".

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" قال نتنياهو خلال جلسة الكابينت:" قبل 70 عاماً أقيمت مؤسسة خاصة اسمها وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين وكان هدفها عدم استيعاب اللاجئين الفلسطينيين بل تخليد قضية اللاجئين.

وأضاف: أمريكا فعلت الصواب بقرارها وقف الدعم المالي عن "الأونروا" فأمريكا بدأت تحل المشكلة فيجب تحويل أموال وكالة الغوث لإعادة بناء قضية اللاجئين وقرار الإدارة الأمريكية مرحب به ونحن نؤيده.

يديعوت