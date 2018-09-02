هيئة الأسرى: إدارة "عسقلان" تواصل إهمال الحالة الصحية لأسيرين من رام الله

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن ادارة سجن عسقلان تواصل اهمال الحالة الصحية للأسيرين أمير ابو رداحة وعلي البرغوثي، ولا توفر العلاجات اللازمة لهما.

ولفتت الهيئة، إلى أن الاسير علي حسين حسن البرغوثي (45 عاما) من قرية عابود برام الله، يعاني من مشاكل واضطرابات في نبضات القلب، ومن ارتفاع في كولسترول الدم، دون ان توفر له العلاجات اللازمة.

كما يعاني الأسير أمير حسن سعيد أبو رداحة من سكان الامعري، والمحكوم بالمؤبد، ويقبع في سجن "عسقلان" حاليا، من مشاكل في ركبتيه والتهابات وآلام في الأرجل، وبحاجة إلى مساجات طبيعية واستكمال علاجه.