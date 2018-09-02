ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

هيئة الأسرى: إدارة "عسقلان" تواصل إهمال الحالة الصحية لأسيرين من رام الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:47 - 02 سبتمبر 2018
معتقل معتقل
مشاركة

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن ادارة سجن عسقلان تواصل اهمال الحالة الصحية للأسيرين أمير ابو رداحة وعلي البرغوثي، ولا توفر العلاجات اللازمة لهما.

ولفتت الهيئة، إلى أن الاسير علي حسين حسن البرغوثي (45 عاما) من قرية عابود برام الله، يعاني من مشاكل واضطرابات في نبضات القلب، ومن ارتفاع في كولسترول الدم، دون ان توفر له العلاجات اللازمة.

كما يعاني الأسير أمير حسن سعيد أبو رداحة من سكان الامعري، والمحكوم بالمؤبد، ويقبع في سجن "عسقلان" حاليا، من مشاكل في ركبتيه والتهابات وآلام في الأرجل، وبحاجة إلى مساجات طبيعية واستكمال علاجه.

متعلقات