دعم الصحفيين:  الاحتلال يعتقل 8 صحفيين ويداهم مقرين بدعوى التحريض

أكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم الأحد، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد استمرار استهدافه وملاحقته للطواقم الإعلامية والصحفية الفلسطينية، وذلك بهدف لجمهم عن مواصلة دورهم في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقد سجلت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لشهر آب/ أغسطس 2018، ( 70) انتهاكاً اسرائيلياُ بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما سجلت(14) انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية.

اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

وبين تقرير اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت واحتجزت واستدعت خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم نحو (8) صحافيين، وقبيل عملية الاعتقالات التي يشنها الاحتلال يداهم ويقتحم عناصر من قواته لبعض منازل الصحفيين حيث بلغ عدد الاقتحامات(6) حالات، توزعت في اقتحام 3 منازل لصحفيين، و3 مطابع أخرى في الضفة والقدس المحتلتين، تخللها عمليات مصادرة معدات صحافية وهواتف وغيرها والتي بلغت أكثر من (4) حالات.

كما أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي حكم اعتقال لعدد(3) من الصحفيين وهما مصعب سعيد، ومحمد منى، والشاعرة دارين طاطور.

فيما مددت محاكم الاحتلال وأرجأت أحكام أكثر من (16) مرة، بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال من بينهم الكاتبة لمى خاطر والذي مدد الاحتلال اعتقالها ثماني مرات، ومحمد منى تمديد اعتقاله مرتين، وعلي دار علي تمديد اعتقاله مرتين، وعلاء الريماوي تمديد اعتقاله ثلاث مرات قبل أن تفرج عنه بكفالة مالية مشروطة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تفرج عن أي أسير صحفي في سجونها تفرض عليه غرامة مالية وشروط قاسية، حيث أجبرت(9) من الصحفيين المعتقلين على دفع غرامة مالية قبل أن يتم الافراج عنهم.

وبشأن اعتداءات قوات الاحتلال المستمرة على الطواقم الصحفية فقد سجل التقرير(12) إصابة واعتداء توزعت في إصابة 5 صحفيين في الضفة المحتلة، و7 اخرين على حدود قطاع غزة، وتنوعت ما بين الاستهداف بالرصاص الحي والمطاطي واستهدافهم بقنابل الغاز والاختناق عدا عن الضرب والركل والدفع والتهديد.

في حين سجل التقرير أكثر من (6) حالات منع من التغطية وكبت عمل الصحفيين وممارسة مهامهم لفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ما يتطور الامر الى تدمير وهدم المؤسسات الإعلامية والتي سجلت خلال شهر أغسطس(2) حالة تدمير لمطبعة في حي سلوان بالقدس المحتلة، وتدمير مؤسسة المسحال في قطاع غزة.

ولم يكتف الاحتلال في توغل انتهاكاته بحق الصحفيين على ارض الميدان بل تمادت ايديه الى تفننه في مضايقاته للصحفيين المعتقلين في سجونه والتي بلغت(4) حالات يتم خلالها حملة تنقلات للصحفيين المعتقلين داخل زنازين الاحتلال، وسط معاملة وتحقيق قاسي جدا وتهديدات وحرمان من النوم وغيرها من الاعتداءات على المعتقلين في سجونه كان للصحفيات المعتقلات جزء كبير في تلك المضايقات كالكاتبة لمى خاطر، وسوزان العويوي، و الشاعرة دارين طاطور، والصحفي علي دار علي.

اعتداءات داخلية فلسطينية

وبشأن الاعتداءات الداخلية الفلسطينية على حرية الإعلام سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين (14) حالة ، تنوعت في منع(2) من التغطية في قطاع غزة، واستدعاء(10) حالات من بينهم سبعة في الضفة المحتلة، وثلاث حالات في غزة، كما سجلت التقرير (2) حالة مصادرة واحتجاز لهوية وهاتف نقال لاحد الصحفيين في الضفة المحتلة.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب/ اغسطس2018:

1-8-2018: الاحتلال يمنع الطواقم الصحفية من تغطية اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، ويعتقل مدير مركز معلومات وادي حلوة، جواد صيام، خلال تواجدهما بالحي.

1-8-2018: رفضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، الاستئناف الذي تقدّم به محامي الكاتبة لمى خاطر، وقررت الاستمرار في اعتقالها.

1-8-2018: اعتدت الشرطة الإسرائيلية، على المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف فراس الدبس بالضرب، كما منعت الصحافيين من تصوير المواجهات التي اندلعت داخل المسجد الأقصى وطردتهم من المكان.

1-8-2018: احتجزت الشرطة الإسرائيلية، مدير مؤسسة "إيليا" للإعلام الشبابي في مدينة القدس الصحافي أحمد الصفدي بصورة احترازية، لساعات عدة، لمنعه من تغطية دخول المستوطنين إلى الأقصى .

1-8-2018: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي محمد أنور منى (36 عاما)من مدينة نابلس مدير إذاعة هوانا نابلس بعد مداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة هاتفه الخلوي .

2-8-2018: محكمة سالم العسكرية تُمدد اعتقال الصحفي محمد منى(36 عاما) مدة 7 أيام.

2-8-2018: إصابة مراسل شبكة قدس الصحفي معتصم سقف الحيط برصاصتين مطاطيتين في القدم أثناء بثه المباشر للمواجهات مع الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس

3-8-2018: اقتحمت القوات الإسرائيلية، مطبعة "ذوقان" شرق مدينة نابلس، واعتقلت صاحبها المحاضر في كلية علم النفس في جامعة النجاح الوطنية الدكتور غسان ذوقان.

3-8-2018: اصابة مراسل وكالة فلسطين الحدث الزميل أحمد الزريعي بالاختناق من قنابل الغاز التي اطلقها جيش الاحتلال على الشبان على الحدود شرق البريج.

4-8-2018: احتجزت الشرطة الإسرائيلية، محرّر موقع "عرب 48" الصحافي قاسم بكري ساعات عدة، إثر مشاركته في تظاهرة ضد "قانون القومية" عند مدخل بلدة مجد الكروم شمال شرق مدينة عكا، وأطلقت سراحه بشروط.

3-8-2018: اصابة الزميل الصحفي علاء النملة بالاختناق، خلال تغطيته فعاليات مسيرة العودة شرق رفح.

4-8-2018: ⭕الاحتلال يمدد اعتقال 4 صحفيين وهم علاء الريماوي، ومحمد علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص 7 أيام لاستكمال التحقيق.

6-8-2018: اعتقلت قوات الاحتلال مراسل فضائية "TRT " التركية في الضفة الغربية إبراهيم الرنتيسي، بعد اقتحام منزله فجراً في قرية رنتيس شمال غرب رام الله ، حيث خلعوا الباب، وصادروا هواتفه النقالة، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

6-8-2018: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الصحافي الحرّ نادر بيبرس من منزله في وادي الجوز في مدينة القدس، بعد الاعتداء عليه بالضرب، واقتادته الى مركز شرطة المسكوبية، حيث حقّقت معه حوالي 8 ساعات.

6-8-2018: أفرجت سلطات الاحتلال عن الصحفي نادر بيبرس مخرج برنامج صباح الخير ياقدس الذي يبث عبر شاشة تلفزيون فلسطين بكفالة مالية بشرط الامتثال للتحقيق في وقت الاستدعاء وبكفالة ماليه.

8-8-2-018: أصدرت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 5 أشهر بحق الشاعرة دارين طاطور، بعد إدانتها بتهمة "التحريض ودعم منظمات إرهابية"، على خلفية منشورات لها على "فايسبوك

8-8-2018: نقل الشاعرة دارين طاطور إلى معتقل الجلمة، قضاء حيفا والذي ستقضي فيه محكوميتها لمدة شهرين، بعد اختزال مدة ثلاثة أشهر من محكوميتها البالغة خمسة أشهر كانت فيها بالمعتقل.

8-8-2018: نيابة الاحتلال تستأنف على قرار الإفراج عن الصحفيين علاء الريماوي ومحمد علوان وقتيبة حمدان وحسني نجاص، بكفالة مالية 5 آلاف شيكل لكلٍ منهم

8-8-2018: مددت محكمة "سالم" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ، اعتقال الصحفي محمد أنور منى (36 عامًا)، لـ 72 ساعة.

9-8-2018: المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عسقلان" مددت اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) من محافظة الخليل للتحقيق مجدداً ولمدة (12) يوماً.

9-8-2018: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالقصف، مبنى مؤسسة سعيد مسحال للثقافة والعلوم (مركز المسحال الثقافي) غرب غزة، والذي يحتضن الفعاليات الثقافية والفنية على تنوع مجالاتها.

10-8-2018: اصابة الصحفي علاء النملة بطلق ناري في ساقه، خلال تغطيته فعاليات مسيرة العودة شرق رفح.

10-8-2018: إصابة الصحفي محمود بسام الجمل، بشظية رصاصة في أذنه شرق رفح.

10-8-2018: إصابة الصحفي محمد العمريطي إثر سقوطه أثناء إطلاق قنابل الغاز من الطائرة.

10-8-2018: أفرجت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، عن مراسل فضائية "TRT " التركية إبراهيم الرنتيسي، والصحافيين قتيبة حمدان ومحمد علوان وحسني إنجاص، بكفالة مالية بقيمة 1400 دولار

10-8-2018: مدّدت محكمة عوفر اعتقال مدير مكتب "فضائية القدس" علاء الريماوي خمسة أيام بعد العدول عن قرار الاسبوع الماضي بالافراج عنه.

12-8-2018: حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمد أنور منى، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

12-8-2018: ‏قوات الاحتلال تفرج بكفالة مالية عن الصحفي همام محمد حنتش من الخليل، بعد اعتقاله إداريًا لمدة عام ونصف.

15-8-2018: اعتقلت قوات الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي (34 عامًا) من قرية برهام شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل همجي.

15-8-2018: المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" مددت اعتقال الأسير الصحفي علاء الريماوي حتى يوم 19 من آب/ أغسطس الجاري.

15-8-218: نقل الأسير الصحفي علي دار علي (34 عاما)، إلى معتقل "عوفر" العسكري، والذي كان قد اعتقل، بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل همجي.

16-8-2018: مددت محكمة "عوفر" العسكرية توقيف الأسير الصحفي علي دار علي (34 عاما)، مراسل تلفزيون فلسطين، من قرية برهام شمال غرب رام الله، خمسة أيام بداعي استكمال التحقيق، وتجهيز لائحة اتهام، على أن تعقد جلسة جديدة له يوم الاثنين المقبل. بذريعة "التحريض" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

16-8-2018: مددت مخابرات الاحتلال اعتقال الصحفية والكاتبة الفلسطينية الأسيرة لمى خاطر 8 أيام أخرى لاستكمال التحقيق معها في سجن عسقلان.

17-8-2018: اعتدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي على مراسلة تلفزيون "فلسطين" كريستين ريناوي بالدفع بقوة، وطردت الصحافيّين من باب الأسباط في مدينة القدس، أثناء تغطيتهم قمعها المصلّين من المكان، ما أدى لتضرر الكاميرا.

19-8-2018: المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" أوقفت قرارها للمرة الثانية، بالإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بعد أن طلبت نيابة الاحتلال إرجاء تنفيذه لنيتها تقديم استئناف على القرار القاضي بالإفراج عنه بكفالة بقيمة 3000 شيكل وكفالة طرف ثالث على أن يحضر الأسير الريماوي جلسات المحاك

20-8-2018: أفرجت محكمة عوفر الإسرائيلية، عن مدير مكتب قناة "القدس" الصحافي علاء الريماوي بشروط قاسية وهي دفع كفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل، وعدم مغادرة مكان سكنه، ومنعه من ممارسة عمله الصحافي لمدة شهرين. وجاء ذلك بعد قرارَين سابقَين بالإفراج عنه بكفالة مالية، وقد أوقفت المحكمة تنفيذهما بطلب من النيابة

20-8-2018: أجلت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، جلسة محاكمة الصحفي الفلسطيني علي دار علي حتى تاريخ الرابع من أيلول/ سبتمبر القادم.وهذه هي المرة الثانية التي يُمدد فيها الاحتلال اعتقال الصحفي "دار علي"، بعد أن جرى اعتقاله من منزله يوم الأربعاء الماضي.

23-8-2018: مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عسقلان"، اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) من محافظة الخليل، للمرة السابعة على التوالي ولمدة سبعة أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.وتتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل في معتقل "عسقلان" منذ تاريخ اعتقالها في 24 من تموز / يوليو 2018.

27-8-2018: اقتحمت قوات الاحتلال مطبعة "المناهل" في منطقة بلاطة البلد شرقي مدينة نابلس، وفككت و صادرت معدات وأجهزة مطبعة المناهل؛ وخلعت الأبواب وعبثت بمحتوياتها قبل الاستيلاء على كامل المعدات.

27-8-2018: إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسيرة الكاتبة لمى خاطر (42 عامًا) من مركز تحقيق "عسقلان" إلى سجن "هشارون"، وذلك بعد 34 يومًا من التحقيق القاسي المتواصل معها.

28-8-2018: محكمة الاحتلال تصدر حكماً بالسجن على الصحفي "مصعب سعيد" من رام الله لمدة 22 شهراً وغرامة مالية "ألف دولار أمريكي".

28-8-2018: الاحتلال يعتقل الصحفي بهاء نصر ويعتدي عليه بالضرب والتكبيل كما اعتدى على مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين وتجريفها في قرية راس كركر غرب رام الله

28-8-2018: قوات الاحتلال تفرج عن المصور الصحفي "بهاء نصر" بعد ساعات من اعتقاله عقب الاعتداء عليه خلال تغطيته لاحتجاجات الأهالي على تجريف أراضيهم قرب بلدة "راس كركر" غرب رام الله اليوم.

29-8-2018: هدمت شرطة الاحتلال مطبعةً في حيّ سلوان بالقدس المحتلة بحجّة عدم الترخيص، وهي مقامة منذ عشر سنوات، وتقوم على مساحة 30 مترًا مربعًا.

29-8-2018: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر (42 عاما)، ثمانية أيام، بذريعة استكمال الإجراءات القضائية وذلك للمرة الثامنة.

29-8-2018: محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر ترجئ النظر في قضية الأسيرة سوزان العويوي (40عامًا) حتى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2018

29-8-2018: جيش الاحتلال يعرقل عمل الصحفيين من تغطية احداث رأس_كركر ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم التي يجرفها المستوطنون.

31-8-2018: إصابة المصور محمد أبو سلطان بطلق ناري في القدم خلال تغطيته للمواجهات الدائرة شرق محافظة رفح جنوب القطاع .

31-8-2018: اصابة الصحفي والناشط الإعلامي محمد زعرب بالاختناق أثناء تغطية فعاليات مسيرات العودة شرق محافظة خان يونس

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية خلال شهر آب / اغسطس2018

1-8-2018: منع جهاز المباحث العامة في غزة، لقاءً حوارياً كان من المقرر ان تنظمه نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومركز عبد الله الحوراني، بحجة "عدم الحصول على تصريح".

2-8-2018: جهاز الامن الوقائي في الضفة المحتلة، يستدعي الصحافي خالد معالي يومين على التوالي للتحقيق معه عن عمله الصحفي وسط تهديده باغلاق حسابه على الفيس بوك واستمرار استدعائه ما لم "يخف عنهم" كم قال معالي وقاموا بحجز جواله وهويته.

4-8-2018: طردت شرطة معبر رفح البري التابعة للسلطة الفلسطينية، الصحافي الحرّ مثنى النجار من داخل المعبر أثناء تغطيته رحلات الحج، من دوم معرفة أسباب المنع.

13-8-2018: جهاز الأمن الوقائي في جنين يستدعي الأسير المحرر والكاتب الصحفي ثامر سباعنة للمرة الثالثة خلال 10 أيام.

13-8-2018: جهاز الأمن الوقائي يستدعي الصحفية هبة محمد النتشة من الخليل للتحقيق معها.

24-8-2018: مباحث خان يونس تستجوب الصحفيين رأفت القدرة مدير التلفزيون بالمحافظات الجنوبية ، والمصور في التلفزيون يوسف ابو مغصيب ، والمعد مؤمن الشوبكي ، في قضية حادثة اعتداء تعرض لها احد الاطفال في مسجد بالمنطقة الشرقية بخان يونس، واخلت سبيلهم بضمان محل اقامتهم على ان يتم عرضهم على النيابة العامة بغزة في اليوم التالي.

30-8-2018: استدعت مخابرات الخليل في الضفة المحتلة، الصحفي محمد أبو جحيشة للمقابلة، والذي رفض الامتثال لطلب مخابرات الخليل، وقال: "لن أغير موقفي في الدفاع عن القانون، من يريدني يأتيني عبر القانون والنيابة".