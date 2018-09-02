مبابي: سأمتثل للتحقيق وسأدافع عن نفسي

أبدى كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أسفه بعدما حصل على بطاقة حمراء خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على أولمبيك نيم 4-2، مساء أمس السبت، بالجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وبرَّر مبابي، تهوره ضد لاعب نيم، خلال تصريحات أبرزها موقع "paristeam" بقوله: "ما حدث مجرد تراكمات. إنه أمر وارد في كرة القدم".

وأوضح "عندما تلعب في نادٍ كبير مثل سان جيرمان يجب ألا تنزعج كثيرًا أو تتأثر بالاستفزازات بل تجاوزها، وإلا ستتعرض للطرد في كل جولة، وأعتقد أنني لن أفعل ذلك مجددًا".

وأضاف المهاجم الفرنسي الشاب: "كما رأى الجميع، فلم تكن هناك نية للعب كرة القدم من قبل لاعب نيم، حيث أنه قام بتدخل عنيف جدًا، وإذا تكرر الموقف، سأكرر ما فعلته ثم أعتذر للجماهير؛ لأنني لن أتحمل ما حدث".

وأتم كيليان مبابي: "لا يهم، سأمتثل للتحقيق أمام اللجنة، وسأدافع عن نفسي".

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الانضباط برابطة الأندية الفرنسية، يوم الأربعاء المقبل، لإقرار العقوبة النهائية ضد مبابي، علمًا بأنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة، وتأكد غيابه عن مواجهة سانت إيتيان يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل في الجولة الخامسة من الدوري.