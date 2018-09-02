الاتحاد الاوروبي رفع قيمة المساعدات في ميزانية "الأونروا" هذا العام لـ103 ملايين يورو

قال مسؤول الاعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تقديم الدعم المالي لميزانية وكالة الاونروا حتى ايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.

وأوضح عثمان خلال تصريحات اذاعية ان الاتحاد الأوروبي يؤكد على أهمية دور وكالة الأونروا في الشرق الأوسط، ويطالب دول العالم بمجملها ومن ضمنها الولايات المتحدة أن تستمر بتقديم دعمها للوكالة، لأن غياب هذا الدعم قد يساهم في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار عثمان الى ان الاتحاد الاوروبي رفع قيمة المساعدات المالية في ميزانية وكالة الأونروا هذا العام الى مئة وثلاث ملايين يورو.