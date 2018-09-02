مستوطنون يقتحمون قرية عورتا جنوب نابلس

اقتحم عدد من المستوطنين منتصف الليلة الماضية قرية عورتا جنوب نابلس في الضفة المحتلة، وأدوا طقوسا دينية في مقام "العزير" غرب القرية.

وقال رئيس مجلس قروي عورتا هشام عواد: إن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا دينية في مقام العزير بجانب المدرسة الثانوية، وبقوا هناك حتى ساعات الفجر.

يُذكر أن عورتا التي تبعد أقل من 8 كيلومترات عن مدينة نابلس، فيها 14 مقاما، أحد عشر مقاما داخلها وأغلبها إسلامي، و3 مقامات في المحيط.

ويركز المستوطنون على مقام "العزير" ابن سيدنا هارون، بدعوى أنه مدفون فيه، ويقومون خلال اعيادهم ومناسباتهم الدينية باقتحامه وأداء صلوات وطقوس تلمودية في محيطه.