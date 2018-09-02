معسكر مغلق للمنتخب السعودي استعداداً لكأس آسيا 2019

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة مكونة من 25 لاعبًا، ستشارك في المعسكر الإعدادي، الذي سينطلق غداً الاثنين، ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

ويأتي هذا المعسكر، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي، للمشاركة في كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات، في كانون ثان/يناير المقبل.

ومن المقرر أن يختتم المعسكر بمباراة ودية، مع منتخب بوليفيا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، وياسر المسيليم، وعبدالله الصالح.

الدفاع: محمد البريك، وسعيد المولد، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وحمد المنصور.

الوسط: إبراهيم غالب، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، ومحمد أبو سبعان، ووليد باخشوين، وأسامة الخلف، وحسين المقهوي، ويحيى الشهري، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، ومحمد الكويكبي، وعبدالرحمن العبود.

الهجوم: فهد المولد، وهارون كمارا.