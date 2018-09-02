بالفيديو قطار ريال مدريد يدهس ليجانيس

واصل ريال مدريد، انطلاقته المميزة في بطولة الدوري الإسباني، بتغلبه على ضيفه ليجانيس، بنتيجة (4-1)، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الثالثة من عمر الليجا.

افتتح جاريث بيل، التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14، وتعادل جويدو كارييو لليجانيس من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

وسجل كريم بنزيما، هدفين في الدقيقتين 48 و61 على الترتيب، واختتم الرباعية سيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر.

وشهدت الدقيقة السادسة، أول فرصة خطيرة لريال مدريد، بعد انطلاقة البرازيلي مارسيلو، الذي مرر كرة سحرية لماركو أسينسيو، لينفرد بحارس ليجانيس، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

ورفض حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 13، حين لمست الكرة، يد مدافع ليجانيس في منطقة الجزاء.

وافتتح الويلزي جاريث بيل، التسجيل في الدقيقة 16، بتسديدة قوية من صناعة داني كارفاخال، الذي استغل غياب المراقبة من دفاع ليجانيس.

وواصل الميرنجي، الزحف للأمام بحثا عن الهدف الثاني، وسط صلابة دفاعية، حيث لم يتأثر ليجانيس، بالهدف الذي سكن شباكهم.

وفي أول فرصة لليجانيس في المباراة، نجح في الحصول على ركلة جزاء بخطأ من البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 23، نفذها بنجاح جويدو كاريو، الذي سددها على يمين البلجيكي تيبو كورتوا.

وبدأ لاعبو ليجانيس، في الحصول على الثقة للتقدم للأمام، وأهدر سانتوس، فرصة الهدف الثاني، حيث تصدى كورتوا لتسديدته في الدقيقة 27.

ومنع حارس ليجانيس، من تسجيل الهدف الثاني للملكي في المباراة، بالتصدي لتسديدة بنزيما، في الدقيقة 42.

ودخل ريال مدريد، الشوط الثاني برغبة أكبر على تسجيل الهدف الثاني، ونجح بالفعل كريم بنزيما في التسجيل من كرة رأسية في الدقيقة 47.

واستمر الملكي في محاولاته لرفع رصيده من الأهداف، بفرصة خطيرة من قبل الألماني توني كروس في الدقيقة 58، الذي جاءت تسديدته بجانب القائم.

ومن جملة تكتيكية مميزة، نجح بنزيما في تسجيل الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 61، والهدف الشخصي الثاني له في المباراة.

وقرر جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، الدفع بإيسكو بدلًا من لوكا مودريتش، لتنشيط الخط الهجومي للفريق، والسعي لتوسيع الفارق لضمان نقاط المباراة الثلاث.

وحصل ماركو أسينسيو على ركلة جزاء في الدقيقة 64، إثر تدخل عنيف من قبل مدافع ليجانيس، نفذها قائد الفريق سيرجيو راموس بنجاح، ليعزز تقدم الميرنجي بالهدف الرابع.

وقرر ماوريسيو بيليجرينو، المدير الفني لليجانيس، السيطرة على الموقف وإعادة التوازن لخط الوسط، فقام بتغييرين، حيث دفع بميكيل فيسكا ويوسف النصيري، بدلا من خافيير إيراسو ونبيل الزهار.

ودفع لوبيتيجي بثاني أوراقه في الدقيقة 77، بإشراك داني سيبايوس بدلا من ماركو أسينسيو، الذي قدم مباراة أكثر من رائعة، وأخرج الويلزي جاريث بيل، ودفع بالشاب لوكاس فاسكيز.

واستمرت سيطرة الملكي على المباراة حتى الدقائق الأخيرة، ليواصل قطار ريال مدريد رحلته في الموسم الجديد بخطوات ثابتة.