انتهاء أزمة الطلبة المواطنين واستئناف تسجيلهم في مدارس "الأونروا"

أعلن مجلس أولياء الأمور اليوم الأحد، عن انتهاء أزمة تسجيل الطلاب المواطنين في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ببدء استقبال الطلاب المواطنين.

وكان أولياء الأمور في عدة مناطق في قطاع غزة، قد أغلقوا عدداً من المدارس، بعد رفض إدارة المدارس تسجيل أبنائهم الطلبة "المواطنين"، حيث سادت حالة من الغضب لدى الأهالي.

وقد أوضح مجلس أولياء الأمور المركزي المعتمد لدي ادارة التعليم ممثلة برائد عدوان مدير المنطقة التعليمية وفريد أبو عاذرة رئيس برنامج التعليم في الوكالة وبرئاسة الدكتور زاهر البنا وأعضاء المجلس المركزي هاني مزهر ونصر البحيصي أن القرار يتضمن استقبال الطلاب المواطنين بمدارس الوكالة ، السماح للمواطنين بالتسجيل في وكالة الغوث.

وأكد المجلس، على استقبال الطلاب المواطنين في مدارس الوكالة وفتح المدارس للجميع واستمرار العملية التعليمية.

وكان د. زاهر البنا رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور، قد أكد في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مفاوضات تجري لحل الأزمة مع رؤساء المناطق التعليمية، حيث تم إمهالهم لمدة أسبوع لحل المشكلة، وعودة تسجيل الطلبة الجدد، لافتاً إلى أنه في حال لم تحل الأزمة سيكون هناك إجراءات تصعيدية لمواجهة القرار.

وبين، أن المجلس تفاجأ بقرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بعدم قبول تسجيل الطلبة الجدد "المواطنين" في المدارس التابعة للأنروا، مشيراً إلى أن الطلاب المطرودين عددهم 800 طالب.

وأكد البنا، أنه تم التوصل لاتفاق مع الأهالي لاستئناف الدراسة غداً في جميع المدارس التي تم إغلاقها حيث حصل المجلس على وعد من الأهالي لحل الأزمة.