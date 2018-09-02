سوريا تنفي تعرض مطار المزة العسكري لأي عدوان "إسرائيلي"

نفى مصدر عسكري سوري فجر اليوم تعرّض مطار المزة العسكري غربي دمشق لأي عدوان "إسرائيلي".

وقال المصدر وفقاً للتلفزيون السوري: "إن الانفجارات التي سُمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب احتكاك كهربائي".

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في محيط مطار المزة غربي دمشق ومناطق في ريف دمشق الغربي.

وأشار إلى أن الأصوات سمعت في مناطق تبعد أكثر من 15 كلم عن العاصمة السورية دمشق.

الجدير ذكره أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت في نيسان الماضي لحوالي 110 صواريخ أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا باتجاه أهداف سورية أسقطت الدفاعات الجوية السورية معظمها.

وسبق هذا العدوان الثلاثي عدوان إسرائيلي على مطار "تي فور" العسكري في ريف حمص في الشهر نفسه.