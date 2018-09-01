الصحة: الطواقم الطبية نجحت في إنقاذ المسعفة "أبو مسامح"

قالت وزارة الصحة مساء السبت إن الطواقم الطبية نجحت في إنقاذ حياة المسعفة المتطوعة شروق أبو مسامح، التي أصيبت بجراح حرجة إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليها أمس.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي، أن "الحالة الصحية للمسعفة المتطوعة شروق أبو مسامح في تحسن مستمر، ونجحت الطواقم الطبية في مستشفى غزة-الأوروبي بإنقاذ حياتها بحمد الله".

وأكّد القدرة استمرار الطواقم الطبية في إيصال رسالتها الإنسانية بإنقاذ حياة المصابين والجرحى رغم الاستهداف المتكرر لهم من قناصة جيش الاحتلال، داعيًا الجهات المعنية لتوفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية وتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية شرقي قطاع غزة.

وأصيبت عصر أمس المسعفة المتطوّعة أبو مسامح (20 عامًا) برصاصة مباشرة في صدرها أطلقها عليها قناص إسرائيلي أثناء محاولتها إسعاف مصاب برصاص الاحتلال في مسيرات العودة الكبرى شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.