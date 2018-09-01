وفد قيادي من "الجهاد" يزور المسعفة المصابة شروق أبو مسامح بالمستشفى

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، المسعفة المصابة شروق أبو مسامح، التي ترقد في قسم العناية المركزة بالمستشفى الأوروبي.

وضم الوفد الدكتور جميل عليان، الشيخ خالد البطش والقيادي أحمد المدلل.

وبحسب د. عليان فإن شروق تتمتع بمعنويات عالية، ولقد حملت الوفد أمانة مواصلة مسيرات العودة وكسر الحصار.

وبيَّن أنهم أكدوا لها مضيهم في هذه المسيرات حتى تحقق كامل أهدافها، متمنين لها أن تتعافى سريعا كي تعود لأداء رسالتها مجددا.

جدير بالذكر أن المسعفة أبو مسامح أكدت للوفد القيادي الزائر عزمها على مواصلة مسيرتها فور تعافيها وخروجها من المستشفى.





