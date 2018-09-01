"الأونروا" ترد على القرار الأمريكي بوقف تمويلها

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول أن قرار واشنطن وقف تمويل الوكالة لن يؤثر على مسؤولياتها تجاه اللاجئين، مشددًا على أنها ملتزمة بتلبية احتياجاتهم الحيوية.

وقال "كرينبول"، في رسالة مفتوحة منه للاجئي فلسطين وموظفي أونروا، "إنني أعرب عن عميق أسفي وخيبة أملي لطبيعة هذا القرار الأمريكي– الذي يؤثر على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانية والتنموية– مثلما أرفض وبلا تحفظ النص المصاحب لذلك القرار".

وأضاف "أود أن أنقل– بثقة وبتصميم راسخ– للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا، بأن عملياتنا ستستمر وبأن وكالتنا ستبقى".

وشدد على أن "قرار وقف التمويل من دولة واحدة عضوة– على الرغم من أنها تاريخيًا الأكثر سخاء وثباتًا– لن يقوم بتعديل أو بالتأثير على الطاقة والشغف اللتان نتعامل بهما مع دورنا ومسؤوليتنا تجاه لاجئي فلسطين. إنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزيمتنا".

وتابع "أؤكد لزملائي– فلسطينيين ودوليين على حد سواء– بأننا سنلزم أنفسنا بكل ذرة من الطاقة والإبداع لمواصلة تلبية احتياجات المجتمع والمحافظة على خدماتنا الحيوية. إن كل موظف سيكون على رأس عمله وسيحافظ على منشآتنا مفتوحة وآمنة. وإنه لمن المهم جدا إظهار أقوى شعور بالوحدة والهدف".

وأشار إلى أنه "تم تأسيس أونروا في عام 1949 من أجل تقديم المساعدة وحماية حقوق لاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. لقد كان ذلك– ولا يزال راسخًا – تعبيرًا عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، ولطالما أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل مستمر بالنتائج التي تحققها الوكالة على صعيد التنمية البشرية وعملت على تمديد مهام ولايتها. وقد وصف البنك الدولي نظامنا التربوي بأنه منفعة عامة عالمية".

ولفت إلى أن "الحاجة إلى عمل إنساني تنشأ جراء العنف الشديد والألم والمعاناة والظلم الذي تسببه الحرب. وفي حالة لاجئي فلسطين، فإن تلك سببها التشريد القسري ونزع الملكية وفقدان البيوت وسبل المعيشة، علاوة على انعدام الدولة والاحتلال".

وذكر أنه "بغض النظر عن عدد المحاولات التي تم القيام بها من أجل تقليص أو نزع شرعية التجارب الفردية والجماعية للاجئي فلسطين، فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها تبقى أنه لديهم حقوقا بموجب أحكام القانون الدولي وأنهم يمثلون مجتمعا قوامه 5,4 مليون رجل وامرأة وطفل لا يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم".

وأشارت إلى أن "اللاجئين في أماكن مثل أفغانستان والسودان والصومال والكونغو وغيرها عانوا أيضًا من عقود من التشريد وغياب للحل، وأطفالهم وأحفادهم يتم الاعتراف بهم وبشكل مشابه كلاجئين وتتم مساعدتهم من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين".

ولفتت إلى أنه "ظهر واضحًا أن القرار الأمريكي متصل بالتوتر بين الولايات المتحدة وبين القيادة الفلسطينية في أعقاب الإعلان الأمريكي بشأن القدس، وليس له علاقة بأداء الأونروا".

ورأت "كرينبول" في ذلك "تسييسًا واضحا للمساعدات الإنسانية، وتحديًا إضافيًا لمبدأ أن التمويل الإنساني ينبغي أن يبقى بعيدًا عن التسييس، ومخاطرة بتقويض أسس النظام الدولي متعدد الأطراف والنظام الإنساني".

وأكد مفوض عام "أونروا" أن الوكالة لا تزال بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون دولار من أجل النجاة من أزمة هذا العام، داعيًا كافة المانحين إلى إدامة الحشد الجماعي من أجل النجاح في هذا المسعى الحاسم.

وختم "كرينبول" رسالته بالقول: "أقول مرة أخرى لكافة لاجئي فلسطين: لن نخذلكم. إن شراكتنا معكم أقوى من أي وقت مضى. إن كرامتكم لا تقدر بثمن".

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنها لن تقدم أي مساهمات لمساعدة وكالة الغوث بعد الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت بمؤتمر صحفي عقده بواشنطن إن: "الولايات المتحدة قررت أنها لن تقدم مساهمات مالية إضافية للأونروا".

وعزا ناويرت ذلك لأن أمريكا "لم تعد راغبة في تحمل الحصة غير المتناسبة مع عبء تكاليف أونروا التي كانت تسهم فيها منذ سنوات عديد".

وذكر أن "نموذج الأعمال الأساسية والممارسات المالية التي اتبعتها أونروا لسنوات عديدة من مجتمع يتوسع بشكل غير منتهٍ وتزايدي من المستفيدين المستحقين، هو غير قابل للاستدامة وكان دائما في وضع متأزم لسنوات عدة"، في إشارة إلى أبناء اللاجئين وأحفادهم.

وأضاف "لم تعد الولايات المتحدة ملتزمة أكثر بهذه العملية المعيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، على حد وصفه.

ولاقى القرار الأمريكي استهجانًا فلسطينيًا وعربيًان ولاسيما أنه يمس حياة نحو 5.9 مليون لاجئي فلسطيني مسجل لدى أونروا ويتلقى مساعدات إنسانية منها.