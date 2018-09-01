شباب رفح بطلاً لكأس السوبر في قطاع غزة

توّج فريق شباب رفح "الزعيم" بلقب كأس السوبر لكرة القدم في قطاع غزة مساء السبت، بعد فوزه على شباب خانيونس "النشامى" بركلات الترجيح (5/3) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

ولم يترجم كلا الفريقين الفرص المتاحة لهما أمام المرمى إلى أهداف، ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل لـ "الزعيم" محمد أبو دان، وجمعة الهمص، وأدهم القاضي، وميسرة البواب، وبسام قشطة، وأحرز للنشامى عبد الرحمن الحاج، وبهاء السباخي، ومحمد البردويل، فيما أضاع بلال النمنم.

وبهذا الفوز أضحى شباب رفح البطل التاريخي للسوبر في غزة بـ 4 ألقاب، بعدما سبق له إحراز اللقب أعوام 2013، و2014، و2017، بينما لم يسبق لشباب خانيونس الحصول على كأس البطولة.

وحكم المباراة: الدولي سامح القصاص للساحة، وساعده الدوليان حسام الحرازين، ومحمود الصواف للساحة، وعاهد المصري رابعاً.