الهيئة الدولية تستنكر القرار الأمريكي بشأن وقف التمويل الأمريكي للأونروا

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) القرار الأمريكي الصادر يوم أمس الجمعة، والقاضي يوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لما يشكله من تهديد حقيقي للأدوار والمساهمات الإنسانية الذي لعبته ومازالت تعلبه الوكالة منذ تأسيسها.

وأضافت الهيئة الدولية (حشد)، في بيان صدر اليوم السبت، :"يأتي هذا القرار الأمريكي الجديد، في وقت تعاني الأونروا من ازمة مالية كبيرة، أدت لتقليص خدماتها المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، والاستغناء التعسفي عن موظفيها وخاصة العاملين في برنامج الطوارئ، ما يؤكد أن الحكومة الامريكية قد فضلت الاعتبارات السياسية على التزاماتها الإنسانية والحقوقية، الأمر الذي سوف يساهم بشكل أكيد في المزيد من التدهور للأوضاع الإنسانية لسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وترى (حشد) أن القرار الأمريكي القاضي بالوقف النهائي لتمويل الحكومة الامريكية لوكالة الاونروا يؤثر لحد بعيد على قدرة الأونروا للقيام بواجباتها تجاه مجتمع اللاجئين.

وطالبت المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على ضمان استمرار تمويل وكالة الغوث وسد العجز المالي في ميزانيتها المختلفة، كما تطالب الدول وخاصة العربية والإسلامية لتحرك الدبلوماسي لفضح التواطؤ الأمريكي الدائمة مع الاحتلال الإسرائيلي وتضحيتهما الدائمة بحقوق الإنسان.