ريال مدريد "يهين" الرقم 7

أعلن ريال مدريد الإسباني عن اختيار "غريب" لحامل الرقم 7 الجديد ضمن صفوف بطل أوروبا، بعد أن حمله أساطير النادي، وآخرهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقدم ريال مدريد الرقم 7 لمهاجمه الدومنيكاني ماريانو دياز، الذي عاد للفريق الذي نشأ فيه، بعد رحلة مع ليون الفرنسي.

وأثار الاختيار حفيظة بعض المشجعين، الذين اعتبروا الأمر "إهانة" للنجم البرتغالي رونالدو، بإعطاء رقمه لمهاجم "مغمور" مثل دياز، أما البعض الآخر فاعتبر أن دياز لا يليق بالرقم 7، لأنه رقم "الأساطير" في ريال مدريد.

وانتقل رونالدو لصفوف يوفنتوس الإيطالي في يوليو، وسط أنباء عن خلافات مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ويعتبر رقم 7 أكثر من مجرد رقم في مدريد، فهو " تاريخي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث ارتداه أساطير ريال مدريد مثل رونالدو وراؤول غونزاليس وإيميليو بوتراغينيو.

هذا الموسم، الرقم سيرتديه المهاجم الكاريبي الذي لعب 8 مباريات مع ريال مدريد في 2017، قبل أن يتم بيعه لليون الفرنسي، حيث تألق هناك وسجل 18 هدفا في الدوري، ليتعاقد معه "الملكي" مجددا.

الرقم 7 سيأتي بمسؤوليات كبيرة جدا، فهو يدخل كل من يرتديه بمقارنات مباشرة مع رونالدو وراؤول، وسيكشف هذا الموسم عن ما إذا كان ماريانو أهلا لتلك المقارنات.