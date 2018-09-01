"الظاهرة" رونالدو يقترب من شراء فريق شهير

في خطوة مثيرة، اقترب النجم البرازيلي السابق رونالدو من الاستحواذ على حصة الغالبية من أسهم نادي بلد الوليد المشارك هذا الموسم في الدرجة الأولى للدوري الإسباني، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسبانية السبت.

وأشارت صحيفة "إل نورتي دي كاستيا"، وهي إحدى الصحف المحلية في مدينة بلد الوليد الواقعة في شمال غرب إسبانيا، الى أن رونالدو سيمتلك 51 بالمئة من أسهم النادي، لقاء 30 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن "النجم البرازيلي توصل مساء الخميس الى اتفاق للشراء (مع رئيس النادي) كارلوس سواريز الذي يمتلك أكثر من 60 بالمئة من الأسهم"، مشيرة الى أن الإعلان عن الصفقة سيتم الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الدور المستقبلي لرونالدو (41 عاما) في النادي في حال إتمام الصفقة، لم يتحدد بعد، إلا أنه يفضل ألا يكون في الواجهة.

وترصد الصحافة الإسبانية منذ أسابيع اهتمام رونالدو بشراء حصة في النادي الذي عاد هذا الموسم الى دوري الدرجة الأولى.

ويعد البرازيلي الذي عرف بـ "الظاهرة"، أحد أفضل المهاجمين في التاريخ الحديث لكرة القدم. وهو توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 1994 و2002.