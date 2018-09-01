اتحاد المهندسين: الوحدة الوطنية كفيلة بكسر مخططات ترامب

قال الأمين العام لاتحاد المهندسين الفلسطينيين م. مجدي الصالح أن الوحدة الوطنية الشاملة كفيلة بكسر كافة المخططات التي تحيكها الإدارة الأمريكية بهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

وحذر الصالح من تداعيات قرار الإدارة الأمريكية الأخير بوقف كافة المساعدات عن وكالة " الأونروا"، مبينا ان هذا القرار يؤثر على مصير اكثر من خمسة مليون فلسطيني هجروا قسرا من أراضيهم، ومحرومون من حقهم بالعودة والتعويض استنادا لقرار 194.

وشدد الصالح على ضرورة انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية على أسس واضحة وشاملة، وبناء النظام السياسي الفلسطيني بناء على رؤية سياسية واضحة، وبرنامج عمل متكامل بعيدا عن مبدأ المحاصصة.