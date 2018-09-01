"القوى الوطنية" تدعو للتصدي للمشاريع الاستعمارية الإسرائيلية- الأميركية

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة جماهير شعبنا لتصعيد المقاومة الشعبية بكل اشكالها، وافشال المشاريع التصفوية الهادفة لشطب قضية شعبنا وحقوقه المشروعة، خاصة في ظل المجريات المتلاحقة.

كما دعت القوى، في بيان لها، اليوم السبت، الى اوسع مشاركة في الاعتصام امام البيت الاميركي في شارع الارسال بمدينة رام الله يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا، رفضا للمواقف الاميركية بوقف تحويل الاموال لوكالة الغوث، تمهيدا لتصفيتها وشطب حق العودة .

وناشدت المواطنين المشاركة في صلاة الجمعة والمسيرة الاسبوعية في منطقة جبل الريسان غربي رام الله لقرى راس كركر وخربثا وكفر نعمة رفضا للمخطط الاستيطاني، والتأكيد على اهمية تطوير المقاومة الشعبية وقطع طرق المستوطنين ومواجهتهم بكل الطرق المتاحة، كما دعت للمشاركة في صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام في الخان الاحمر رفضا لمشاريع الترحيل والتهجير القسري.

وطالبت القوى العالم بتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا تحت الاحتلال امام تصاعد جرائم المستوطنين واستباحة ارضنا، ونطالب بمعاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية والمؤسسات الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الاسيرات والاسرى مع تصاعد عمليات القمع اليومي بحقهم، وسياسة الاهمال الطبي المتعمد، والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهتارها بحياة البشر بالاستجابة للمطالب العادلة للأسرى المضربين عن الطعام فورا.