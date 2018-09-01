فريدمان للعرب: "الضعفاء سرعان ما ينهارون"

قال السفير الأميركي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، اليوم السبت إن العرب لا يفهمون إلا لغة القوة ويتوجب على "إسرائيل الحفاظ على قوتها".

ونقلت هآرتس العبرية، عن فريدمان "في الشرق الأوسط هناك حقيقة واضحة وبسيطة: الضعفاء سرعان ما ينهارون، يتم ذبحهم ويتم اجتثاث ذكرهم من التاريخ... وفقط الأقوياء يبقون".

وأضاف "في الشرق الأوسط، يقدّرون القوي، ويحرصون على بناء تحالفات معه ويتوصلون معه إلى اتفاقيات سلام. الشرق الأوسط هذا، يختلف عن الولايات المتحدة، هناك تباين كبير في منهجية التفكير... عليك أن تكون قوياً هنا، لا يمكن لأحد أن يحترمك في هذه البقعة من العالم إن لم تكن قوياً، أنت لست مطالباً بشرح موقفك، فقط عليك أن تكون قوياً، حبذا لو كانت الأمور على غير هذا النحو، لكن هذا هو الواقع هنا.