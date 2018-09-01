مصر تعتمد سفيرا جديدا لها لدى الاحتلال

اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلسلة واسعة من التعيينات الجديدة في السلك الديبلوماسي تضمنت تعيين عدد من السفراء الجدد في البعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج بينها الاحتلال الإسرائيلي.

وعين السيسي الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، خالد محمود عبد المنعم عزمي، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير في "إسرائيل"، بدلا من السفير الحالي حازم خيرت.

عزمي هو السفير المصري السابع لدى "إسرائيل"، منذ توقيع اتفاقية التسوية بين البلدين عام 1979، وتضم لائحة سفراء مصر لدى "إسرائيل"، كلاً من: سعد مرتضى، ومحمد بسيوني، ومحمد عاصم إبراهيم، وياسر رضا، وعاطف سيد الأهل، في مقابل تعيين 11 سفيرا لإسرائيل في القاهرة خلال هذه السنوات.

وتضمنت التعيينات الجديدة للرئاسة المصرية قائمة واسعة لعدد من السفراء الجدد، حيث عين سفراء جدد في كل من المملكة المتحدة، ايرلندا، كرواتيا ، الاكوادور، الهند، مجر، تشيلي ، بنما، التشيك، موريتانيا ، الجزائر ، غينيا ، سلوفينيا، الأردن، أفغانستان، السنغال، كينيا، غانا، البرتغال، أرمينيا، كرواتيا، كازاخستان.