كيري يكشف: نتنياهو كان خائفا ومتوتراً من حرب 2014

كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة في مذكراته التي سينشرها خلال الأيام القليلة القادمة، حول موقف رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو أثناء عدوانه الأخير على قطاع غزة عام 2014، قائلا إنه "كان خائفا من الحرب".



وأضاف كيري في هذه المذكرات التي تنشر في الرابع من الشهر الجاري، أنّه "التقى نتنياهو بعد منع الرحلات الجوية إلى "إسرائيل" بسبب تهديد الصواريخ من غزة , وقال كيري أنه لأول مرة يرى فيها نتنياهو متوتر وخائف مما يجري - قلبي انقبض لأجله لأنني لم أره ضعيفا من قبل مثل ذلك".



واتهم كيري نتنياهو بطرح مسودة سرية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في ذلك الوقت , إلا أنه تفاجئ من عرضها على الإعلام كمطلب من حماس وإظهار الرفض الإسرائيلي لها.