دراسة تكشف فوائد القيلولة القصيرة



كشف دراسة أعدها ريتشارد وايزمان الأستاذ في جامعة هارتفوردشير البريطانية، فوائد الخلود إلى قيلولة قصيرة خلال ساعات النهار.

ونقلت صحيفة "إندبندنت"عن ريتشارد وايزمان قوله، إن الأبحاث السابقة أظهرت أن النوم لمدة 30 دقيقة، يجعل الإنسان أكثر تركيزا وإنتاجا وإبداعا.

وأضاف: "أما نتائج دراستنا الجديدة فتشير إلى أن الإنسان يصبح أكثر سعادة بمجرد أخذ قيلولة قصيرة"، مؤكدا أن القيلولة لفترة أطول ترتبط بالعديد من المخاطر الصحية.

وتوصلت الدراسة التي شملت 1000 شخص إلى أن 66% من الذين يأخذون قيلولة قصيرة، فيما يشعر 56% بالسعادة ممن يقيّلون لمدة طويلة، مما يعزز الارتباط الكبير بين القيلولة القصيرة والشعور بالسعادة.

وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن 43% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، و30% ممن تجاوزوا الخمسين، يأخذون قيلولة طويلة خلال النهار.