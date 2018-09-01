موسكو تتعهد بمواصلة تمويل "الأونروا"



اعتبرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن قرار واشنطن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لا يصب في مصلحة التسوية في المنطقة.

وقال الناطق الصحفي باسم البعثة الروسية فيودور سترجيجوفسكي في تصريحات صحفية أمس الجمعة: "روسيا صرحت مرارا بموقفها من تقليص الدعم المالي لـ"الأونروا"، وقرار الولايات المتحدة الأخير لا يسهم في دفع عملية التسوية الشرق أوسطية، التي يمثل الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين جزءا مهما منها".

وأضاف أن موسكو ستواصل دعم "الأونروا"، التي يتعدى نشاطها الإطار الإنساني البحت ويهدف إلى تعزيز الاستقرار والإسهام في العملية السلمية في الشرق الأوسط.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة أن بلادها "لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى "الأونروا"، التي وصفتها بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، واتهمتها بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة" أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.

الولايات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم الأول في موازنة "الأونروا"، خفضت في يناير الماضي بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، ولم تقدم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون في عام 2017.