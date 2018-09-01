دحلان: قرار أمريكا اعتداء جديد على الشرعية الدولية وتصفية لقضية اللاجئين

دعا النائب محمد دحلان ، اليوم السبت، المجلس التشريعي الفلسطيني إلى "عقد جلسة خاصة ومفتوحة لأداء واجبهم مع البرلمانات والمؤسسات العربية والدولية، وأيضا لمراقبة سلوك السلطة الفلسطينية ومستوى أداءها لواجباتها الملحة".

وأكد دحلان أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف دعمها بصورة كاملة للأونروا اعتداء جديد على قرارات الشرعية الدولية وخطوة خطيرة تستهدف تصفية واحدة من مفاصل القضية الفلسطينية، وهي قضية اللاجئين.

وقال دحلان في تصريح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):" من شأن هذا القرار الدفع بعشرات الآلاف من أبنائنا الى قارعة الطريق بدلا من الذهاب الى مدارسهم مما سيؤدي لتأجيج دورة عنف جديدة ومضاعفة".

وأضاف:" في هذا الوقت الصعب نطالب العالم أجمع باستنكار ورفض القرار الأمريكي ومد يد العون العاجل للأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها الضرورية والملحة للاجئي شعبنا في كل مكان".

وأشار دحلان إلى أن "هذا التطور الخطير يضع قيادة السلطة الفلسطينية المتحكمة بموارد شعبنا المالية أمام اختبار جدي وحقيقي، عليها ان تثبت فيه جديتها امام مسئولياتها الحقيقية تجاه هذا القطاع الواسع والفقير من شعبنا"، وفق تعبيره.