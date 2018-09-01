سرايا القدس "وحدة التعبئة" تختتم مخيمات المجد في قطاع غزة

اختتمت وحدة التعبئة التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الجمعة، مخيماتها الصيفية، التي أقامتها تحت عنوان "مخيمات المجد الصيفية".

وحضر مراسم حفل الاختتام عدداً من قيادات حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، ولفيف من قادة وكوادر الحركة في قطاع غزة.

واستهل الحفل بتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لحركة الجهاد الإسلامي ألقاها القيادي المجاهد أحمد المدلل، أكد فيها أن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى جيل شاب كجيل أسامة بن زيد , ليحمل الراية ويقود المسيرة , ويدافع عن أرضه وكرامته وشعبه وأمته.

بدوره أشار أبو محمد مسؤول وحدة التعبئة أن الوحدة نظمت مخيمات المجد الصيفية للشباب المستجدين فيها , بواقع خمس مخيمات مركزية على مستوى قطاع غزة.



وأوضح خلال حديثه أن الهدف من هذه المخيمات تعزيز الانتماء الفلسطيني والوعي الحركي لدى الشباب المشاركين , وتنمية الأخلاق والصفات الحميدة في نفوس المشاركين.

وبين أبو محمد أن الفئة المستهدفة في المخيمات فئة الشباب من سن 18-22 عام المؤهلين للانضمام في صفوف سرايا القدس , وأنه تم التركيز على هذه الفئة بالتحديد لأنهم بحاجة ماسة لترجمة وفهم الواقع الفلسطيني من خلال ممارسة الأنشطة الحركية واللقاءات الفكرية , إضافة إلى أن هذا الجيل هو عماد العمل التنظيمي , وحتى يستطيع الشاب أن يستقبل ويستوعب كل أساسيات العمل الحركي والعسكري والدعوي قبل الانخراط في صفوف السرايا.

وتخلل حفل الاختتام عرض عسكري قدمه مجاهدو وحدة التعبئة، بالإضافة إلى تكريمٍ عوائل شهداء وحدة التعبئة التابعة لسرايا القدس.















































































