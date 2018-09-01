"القرطاسية المدرسية".. مقصلة على جيوب الآباء وقلوب الأبناء

مُستلزماتٌ أساسيةٌ بالنسبةِ للأطفال، لا يستطيعُ أبٌ حرمان أطفالهِ منها، فالطفل لا يفهمْ، أن الراتب مقطوع، وأن الأبَ مهمومْ، فجل تفكيرهِ في شراءِ أقلامهِ ودفاتره، ولكن ما باليد حيلة، فالسوقُ لا يرحمْ، ومتطلبات الحياة أثقلت كاهل المواطنين.

فبقدرِ المستطاع يحاول المواطنون، توفيرُ المستلزمات القرطاسية لأبنائهم، رغم ما يعانونه من شحٍ في الرواتب وقلةِ فرص العمل، وارتفاع أسعار القرطاسية في الأسواق، فالأباء لا يهون عليهم حرمان ابنائهم، من أدنى متطلباتهم.

يذكر أن "وكالة الغوث" تعاني من أزمة مالية، أثرت على أوضاع المواطنين إضافة إلى عدم توزيعها القرطاسية على الطلبة، الأمر الذي زاد من أعباء المواطنين.

"الأمرُ أشبه بالثقل الكبير على كاهلنا كأولياء أمور، لأنه من الصعب شراء قرطاسية لأربعة أولاد في هذه الظروف"، كلماتٌ وصف بها المواطن أحمد العريني، حالته جراء قلة ما في اليد ومتطلبات الحياة خاصة الأساسية منها كالقرطاسية.

وأضاف العريني لــ "فلسطين اليوم الإخبارية"، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن المعلمين يطالبون الطالبة بقرطاسية لا تتناسب والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أنَّ طلبات المعلمين ليست في مكانها ولا تراعي الأوضاع الاقتصادية المتردية لعوائل الطلبة.

المواطن أبو أكرم -رفض ذكر أسم عائلته- لم يختلف حاله عن سابقه فبصوتٍ عالٍ صرخ قائلاً "لا نستطيع ان نتدبر لأولادنا ثمن القرطاسية"، مشيراً إلى أنه اضطر مرغماً لاستعمال الدفاتر القديمة بدلاً من شراء دفاتر جديدة حتى يتمكن أبنائه الثلاثة من مواصلة تعليمهم.

وأضاف "إلى جانب استعمالنا قرطاسية مهترئة، حاولنا استصلاح حقائب مدرسية كان يستخدمها أولادي في السنوات الماضية، كما استطعنا ان نرقع بعض الملابس القديمة".

وأوضح أبو أكرم لــ "مراسل فلسطين اليوم"، أنه لا يستطيع توفير كل ما يطلبه أبناءه من قرطاسية، عازياً السبب إلى تقليص نسبة راتبه؛ بعد العقوبات التي فرضت على غزة.

وطالب أبو اكرم السلطة بالالتفات إلى حال المواطنين، ورفع العقوبات عن غزة، والوقوف مع المواطن في غزة لا عليه.

أصحاب المحالة التجارية ليسوا بحالٍ أفضل من المواطنين، فالبائع في أحد مكتبات غزة محمد صباح يقول "الحالة الشرائية معدومة نهائياً مقارنة بالأعوام السابقة"، لافتاً إلا أن نسبة البيع لم تتخط ال 30% هذا العام.

وشدد على أن المواطن مغلوبٌ على أمره فهو مضطر لشراء القرطاسية؛ لأنها من الأساسيات بالنسبة لأبنائه، مشيراً إلا أن ملامح الصدمة تبدو واضحةً على وجه المواطن حين سماعه أسعار المستلزمات المدرسية.

وبين صباح، أن السعر المرتفع للقرطاسية ناجم عن ارتفاع قيمة الضرائب التي فرضت على البضائع، بعد اغلاق "معبر كرم أبو سالم"، قبل أسبوعين.

وقال صباح: إن البائعين والتجار وجَّهوا رسائل إلى المسؤولين ولكن دون جدوى، فكل رسائلنا كالضرب في الميت".

البائع محمود بكير، أكد أن المواطن الذي كان يشتري مواد قرطاسية ب 100 شيكل أصبح يأخذ الحد الأدنى من هذه المواد، لتصبح القيمة أقل، لافتاً إلى أن المواطن يأخذ ما يسد أقل الاحتياجات من متطلبات أبنائه.

وتعتبر الفئات الأكثر تضررا من الظروف الاقتصادية الصعبة بغزة، هي فئة العمال والعاطلين عن العمل وموظفي رام الله الذين أحيلوا للتقاعد وأيضا شريحة موظفي غزة، حيث أن الراتب الشهري لا يلبي احتياجاتهم ولا يلبي أدنى المقومات.

يشار إلى أن قطاع يعيش غزة حصاراً خانقاً منذ أكثر من 11 عاما، وهو ما أثر على الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية لأهالي غزة، وتسبب بارتفاع نسبة البطالة والفقر بين العائلات، وأيضا قلة فرص العمل.