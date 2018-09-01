كورتوا على أعتاب المشاركة الأولى مع ريال مدريد

قالت تقارير صحفية اليوم السبت، إن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، اقترب من المشاركة الأولى مع الفريق الملكي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن تيبو كورتوا، سيظهر للمرة الأولى مع ريال مدريد اليوم السبت، ضد ليجانيس، في الجولة الثالثة لليجا.

وذكرت أن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، سوف يراهن على كورتوا بعد مرور 48 ساعة فقط من فوز كيلور نافاس، بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا عن الموسم الماضي.

وأضافت أن مشاركة كورتوا القادم بمبلغ 35 مليون يورو سوف تكون القرار الأكثر صعوبة بالنسبة للمدرب حتى الآن، وهو الخيار الذي سوف يثير النقاش بكل تأكيد.

ونوهت إلى أن كورتوا يبدو مستعدا فهو يتدرب مع الفريق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، واستعاد أفضل مستوى له والذي حصد بفضله جائزة أفضل حارس في كأس العالم.

وأتمت بأن نافاس، تخلى عن اللعب في مباراتين وديتين مع كوستاريكا من أجل منافسة كورتوا على مركزه في ريال مدريد.