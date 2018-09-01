مخابرات جنين تواصل اعتقال وعزل عمر السعدي وتمنع عائلته من زيارته

يواصل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين بالضفة المحتلة، اعتقال عمر غسان السعدي (18عاما) منذ تاريخ 6/8/2018 تحت بند (على ذمة المحافظ)، دون إجراءات قانونية ودون عرضه على النيابة أو المحكمة.

وقال والد المعتقل السعدي:"إن جهاز المخابرات العامة أبلغهم اليوم السبت أن ابنهم عمر لا يزال رهن الاعتقال".

وكانت مخابرات السلطة اعتقلت عمر قبل أقل من شهر بعد محاصرة ومداهمة محال تجارية تابعة لعائلة السعدي في شرق مخيم جنين بسبع دوريات محمولة يرتدي أفرادها اللثام على وجوههم.

وتخلل عملية اعتقال عمر اعتداء على العاملين في المحلات التي تم اقتحامها، وإخضاع كل الأهالي في المنطقة للتحقيق، إلى جانب تحطيم أبواب المحال وإخضاعها بالكامل للتفتيش.

وفي زنازين عزل المخابرات أعلن عمر إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجاً على مواصلة اعتقاله دون تهمة.

وترفض أجهزة أمن السلطة السماح لعائلة عمر السعدي بزيارته، كما تمنع محاميه من مقابلته.